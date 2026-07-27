Движение на улице Куусинена временно перекроют 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение временно перекроют на участке улицы Куусинена в Москве 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 11:00 до 13:00 участок улицы Куусинена будет закрыт для проезда (не более трех минут). Это связано с проведением киносъемок", – уточнили в Дептрансе.

Ограничения затронут участок от дома 13 до дома 19, корпуса 3.

Ранее Владимир Путин подписал закон, наделяющий столичные власти правом регулировать движение судов на внутренних водных путях в границах города с 1 марта 2027 года.

Согласно закону, Москва сможет регулировать движение судов и получит полномочия по согласованию маршрутов и расписания перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в границах города.