Маршрут актрисы Марии Аникановой появился на портале "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Маршрут по знаковым для актрисы театра и кино Марии Аникановой местам появился на портале "Узнай Москву". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Создание маршрута приурочено к 70-летию театра "Современник", подведомственного столичному департаменту культуры, в труппе которого актриса служит более 30 лет. Прогулка объединяет точки, связанные со спортивной юностью Аникановой, ее актерским становлением и личными воспоминаниями.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, семья Аникановой на протяжении нескольких поколений была связана с большим спортом. Маршрут раскрывает историю спортивной династии, в которой переплелись характеры, триумфы и повороты судьбы.

Известность актрисе принесли роли в сериалах "Жаркий лед", "Две судьбы", "Женщина без прошлого", "Нюхач", а также "Душегубы", "Охота на изюбря", "Линия Марты", "Алекс Лютый".

Маршрут стартует у олимпийского комплекса "Лужники". Аниканова много раз выступала на Большой и Малой спортивных аренах, там же проходили ее тренировки и соревнования. Сама актриса называет это пространство "намоленным".

В фигурное катание ее привела мать, Ирина Люлякова, стоявшая у истоков советской школы одиночного катания. В 1959 году Люлякова первой в СССР исполнила аксель, представляла страну на чемпионате Европы, а затем полностью посвятила себя тренерской работе. Однако со временем Аниканова осознала, что фигурное катание – не то, с чем она хотела бы связать жизнь.

Особое место в маршруте отводится Дворцу спорта "Крылья Советов" на Ленинградском проспекте. Там много лет работал тренером дед актрисы по материнской линии Василий Люляков – многократный чемпион СССР по греко-римской борьбе. Дворец спорта даже хотели назвать его именем. Именно он, по словам Аникановой, подтолкнул к актерской карьере будущего артиста Театра имени Моссовета Юрия Кузьменкова.

Еще одна важная точка – парк "Сокольники". Актриса часто гуляет там с дочерью. Она рассказала, что кафе "Сирень" напротив ледового Дворца спорта "Сокольники" в советское время регулярно закрывали на обслуживание спортсменов – стадион был одной из главных баз фигуристов и хоккеистов сборной СССР. Во время напряженных сборов кафе превращалось в закрытую столовую, где спортсменам выдавали по стакану черной и красной икры.

Следующая точка маршрута – улица Арбат. Там расположена стена Виктора Цоя, которую Аниканова впервые увидела, когда снималась у режиссера Сергея Соловьева в картине "Дом под звездным небом". Рядом находится Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, напротив служебного входа которого актриса однажды встретила певца Майкла Джексона, гостившего в тот момент в Москве.

Прогулка продолжится у стен Театрального института имени Бориса Щукина, ставшего для Аникановой альма-матер. До поступления туда она год проучилась во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова на курсе у Сергея Соловьева.

Далее – театр "Современник", которому актриса посвятила более 30 лет. Она служит в труппе с 1995 года и начинала свой путь со спектакля "Звезды на утреннем небе" по пьесе Александра Галина. Среди важных работ – драматический "Крутой маршрут" и гротескная "Селестина".

Ранее проект "Узнай Москву" предложил готовые маршруты к историческим достопримечательностям и необычным уголкам города. Любителям городских прогулок доступны экскурсии с дополненной реальностью, виртуальные туры по объектам, а также авторские маршруты известных деятелей столицы.