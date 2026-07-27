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27 июля, 08:56

Происшествия

Число раненых при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона в MAX.

"По уточненным данным, ночью пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Пять из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что город был атакован 12 вражескими беспилотниками, 5 из которых были сбиты. В результате атаки оказались повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, коммерческий объект и 31 автомобиль. Кроме того, огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.

Белгород подвергся массированной атаке украинских БПЛА в ночь на 27 июля. Из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей.

Спасателям удалось ликвидировать вспыхнувшие в жилых домах пожары. В двух многоэтажках пришлось временно отключить коммуникации. Территория вокруг домов оцеплена. Для эвакуированных организовали пункты временного размещения.

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