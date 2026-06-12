График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 11:59

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Синоптик Тишковец: холодный фронт с грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные

Синоптик рассказал, когда в Москве посвежеет до 13 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные. Утром 14 июня температура опустится до 13 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В субботу ночью – плюс 15 – плюс 18 градусов, днем – плюс 26 – плюс 29, в воскресенье под утро – плюс 13 – плюс 16, после полудня посвежеет до плюс 21 – плюс 24 градусов", – отметил он.

По словам синоптика, на следующей неделе вероятность дождей с грозами сохранится. Столбики термометров по ночам будут составлять от 8 до 13 градусов, а после полудня – от 17 до 22 градусов.

Тем временем жара в Москве 12 июня может побить абсолютный температурный максимум, который был зарегистрирован 12 июня 1998 года – тогда воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса. Похолодание в столичном регионе ожидается в воскресенье, 14 июня, когда Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт с грозами.

На фоне жаркой погоды жители и гости Москвы могут бесплатно получить питьевую воду на вокзалах и станциях. Например, сотрудники ЦППК будут ждать у брендированных стоек с 10:00 до 12:00 на вокзалах: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском.

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