Питьевую воду раздают пассажирам на вокзалах и станциях Москвы

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Жители и гости Москвы могут бесплатно получить питьевую воду на вокзалах и станциях. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Наши сотрудники будут ждать вас у брендированных стоек с 10:00 до 12:00 на вокзалах: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском", – говорится в сообщении.

Кроме того, воду можно получить на железнодорожных станциях Тушинская, Площадь трех вокзалов, Железнодорожная, Подольск и Раменское.

В Москве в пятницу, 12 июня, температура воздуха может подняться до 32 градусов тепла. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости также добавил, что в столице и по области ожидается облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба. Ветер – юго-восточный 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Жара в Москве 12 июня может побить абсолютный температурный максимум, который был зарегистрирован 12 июня 1998 года. Тогда воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса.

При этом на следующей неделе в Московском регионе прогнозируется теплая погода с кратковременными дождями. В начале недели ночью ожидается около 8–13 градусов, а днем – от 19 до 24. Вторая половина недели окажется немного теплее.