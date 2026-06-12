Прощание с народной артисткой СССР Чурсиной началось в Петербурге

Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной началось в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Проститься с ней пришли десятки человек, в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (ТЮЗ СПб) Светлана Лаврецова.

Также на церемонию прощания пришли многочисленные поклонники творчества народной артистки СССР. Позже актриса будет захоронена на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге.

О смерти Чурсиной стало известно 10 июня, ей было 84 года. Народная артистка СССР ушла из жизни из-за онкологии, с которой боролась около года.

Соболезнования выразил в том числе Владимир Путин. Президент отметил вклад артистки в отечественное театральное и кинематографическое искусство.

Чурсина играла в Театре имени Евгения Вахтангова, затем в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, а с 1984 года и до конца жизни служила в Центральном академическом театре Российской Армии. Среди ее самых известных работ в кино – "Когда деревья были большими", "Две жизни", "На семи ветрах", "Журавушка", "Угрюм-река" и многие другие.