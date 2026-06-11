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11 июня, 12:55

Культура

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге 12 июня, сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии.

Оно начнется в 11:30 в Спасо-Преображенском соборе, по адресу Преображенская площадь, 1. В театре добавили, что Чурсина будет захоронена на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге.

О смерти актрисы стало известно 10 июня, ей было 84 года. В окружении Чурсиной уточнили, что она ушла из жизни из-за онкологии, с которой боролась около года. Соболезнования выразил в том числе Владимир Путин, который отметил вклад артистки в отечественное театральное и кинематографическое искусство.

Чурсина играла в Театре имени Евгения Вахтангова, затем в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, а с 1984 года и до конца жизни служила в Центральном академическом театре Российской Армии.

Среди ее самых известных работ в кино – "Когда деревья были большими", "Две жизни", "На семи ветрах", "Виринея", "Журавушка", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства" и многие другие.

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