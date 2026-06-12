Собянин: два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны в пятницу, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, сейчас на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Украинские дроны начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время уничтожено уже 16 БПЛА.

На фоне продолжающихся попыток атак в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.