12 июня, 10:21Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 14-го БПЛА, летевшего к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожен еще один дрон, летевший на Москву в пятницу, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, уточнил мэр.
Беспилотники начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 14 дронов.
На фоне этого в столичном аэропорте Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.