Мэр Москвы сообщил об уничтожении 14-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один дрон, летевший на Москву в пятницу, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, уточнил мэр.

Беспилотники начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 14 дронов.

На фоне этого в столичном аэропорте Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.