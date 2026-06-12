График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 12:51

Мэр Москвы

Собянин: в этом году начнем второй этап реставрации Конного двора в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй этап реставрации Конного двора усадьбы Кузьминки начнется в 2026 году. В него входят манеж, северные и южные конюшни, северный и южный флигели, ограда и Музыкальный павильон с конными скульптурными группами, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

Ансамбль Конного двора находится на левом берегу Верхнего пруда усадьбы. В первой четверти XIX века его перестроил архитектор Доменико Жилярди.

"Композиционным центром ансамбля стал Музыкальный павильон – каменные двухэтажные жилые флигели, выходящие фасадами на пруд. По краям павильона – чугунные скульптуры, аналогичные тем, что стоят на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге", – написал мэр столицы.

На первом этапе восстановления специалисты укрепили стропильную систему кровли, расчистили скульптуры Музыкального павильона, фасады двух жилых корпусов и другое. Второй этап предполагает проведение работ на кровле, устройство новых проемов и гидроизоляции.

Завершение реставрации намечено на 2028 год.

Ранее в столице закончилась реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево. Объекту вернули исторический облик и готовят его к современному использованию. Там откроют культурный центр с концертным и выставочным залами, лекторий, библиотеку, зимний сад, ресторан и оранжерею.

Собянин: в Москве продолжат комплексную реставрацию ансамбля Донского монастыря

Читайте также


мэр Москвыгород

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика