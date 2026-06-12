Собянин: в этом году начнем второй этап реставрации Конного двора в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй этап реставрации Конного двора усадьбы Кузьминки начнется в 2026 году. В него входят манеж, северные и южные конюшни, северный и южный флигели, ограда и Музыкальный павильон с конными скульптурными группами, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

Ансамбль Конного двора находится на левом берегу Верхнего пруда усадьбы. В первой четверти XIX века его перестроил архитектор Доменико Жилярди.

"Композиционным центром ансамбля стал Музыкальный павильон – каменные двухэтажные жилые флигели, выходящие фасадами на пруд. По краям павильона – чугунные скульптуры, аналогичные тем, что стоят на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге", – написал мэр столицы.

На первом этапе восстановления специалисты укрепили стропильную систему кровли, расчистили скульптуры Музыкального павильона, фасады двух жилых корпусов и другое. Второй этап предполагает проведение работ на кровле, устройство новых проемов и гидроизоляции.

Завершение реставрации намечено на 2028 год.

Ранее в столице закончилась реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево. Объекту вернули исторический облик и готовят его к современному использованию. Там откроют культурный центр с концертным и выставочным залами, лекторий, библиотеку, зимний сад, ресторан и оранжерею.

