03 марта, 11:53

Город

Строительство еще одного дома по реновации началось в Головинском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возведение еще одного дома по программе реновации началось в Головинском районе на севере столицы, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"Головинский – лидер среди всех районов Северного административного округа по числу домов, вошедших в действующую программу реновации", – указал он.

Новостройка появится на Авангардной улице, ее общая площадь составит почти 35 тысяч квадратных метров. Внутри жилого дома разместят 340 квартир, 8 из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь помещений превысит 18 тысяч "квадратов".

Москвичи въедут в новые квартиры с улучшенной отделкой и остекленными лоджиями. Кроме того, здание будет оснащено современными инженерными системами. Его планируется подключить к индивидуальному тепловому пункту для круглогодичного теплоснабжения и водоснабжения. Всего в Москве возвели уже свыше 400 таких пунктов.

На первом этаже здания разместят магазины, пункты выдачи заказов и другие инфраструктурные объекты. Также в здании предусмотрят колясочную и комнату консьержа. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщику уже выдано разрешение на строительство дома.

"Застройщик уже направил извещение о начале работ, после чего инспекторы составили программу контрольно-надзорных мероприятий. Проведение первой выездной проверки намечено на первый квартал текущего года", – указал Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Можайском районе Москвы продолжается активное переселение в новостройку на улице Говорова в рамках программы реновации. Ожидается, что в жилой комплекс переедет свыше 250 жителей из двух соседних домов. Всего в этом районе реновация коснулась 148 домов.

В Зюзино 200 человек переселили по программе реновации

