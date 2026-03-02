Около 85 тысяч семей в Москве переехали в новостройки с начала программы реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С момента запуска программы реновации новые квартиры получили около 85 тысяч московских семей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, комфортные условия уже обеспечены почти 260 тысячам жителей столицы. Все новоселы получают жилье с улучшенной отделкой без дополнительных затрат.

Больше всего семей переехали в Восточном административном округе (ВАО) – около 15 тысяч, в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) – почти 13,8 тысячи, в Северном административном округе (САО) – свыше 10 тысяч. Всего участниками программы станут около миллиона москвичей.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, горожан поддерживают на всех этапах: услуга "Помощь в переезде" предоставляет грузчиков и транспорт бесплатно. Ею уже воспользовались более 63 тысяч семей.

Лидерами по числу заявок стали ВАО (11 тысяч), ЮВАО (10,7 тысячи) и САО (9,4 тысячи). Оставить заявку можно на портале mos.ru или в центрах информирования на первых этажах новостроек.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Можайском районе Москвы идет активное переселение в новостройку в рамках программы реновации. В новые квартиры переедут больше 250 жителей из двух соседних домов. Отмечалось, что уже возвели 11 новостроек, строятся еще два ЖК.

