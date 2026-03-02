Форма поиска по сайту

02 марта, 14:32

Политика
Философ Дугин: ситуация между США, Израилем и Ираном окончательно изменила мир

Философ назвал точкой невозврата ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Ситуация между США, Израилем и Ираном окончательно изменила мир и преодолела точку невозврата. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал философ Александр Дугин.

"Это все меняет совершенно. Рухнул предшествующий миропорядок. Он как бы катился в этом направлении, постепенно мы шли к этому, но это уже точно точка невозврата, если какая-то страна, без всяких оснований, как США, способна уничтожить все политическое, военно-политическое, религиозное руководство суверенного государства, значит, мы живем просто совсем в другом мире", – сказал специалист.

По словам философа, американский президент Дональд Трамп проводит последовательную неоконсервативную геополитику и атакует тех, по кому Вашингтон наносил удары при экс-лидерах Штатов Джо Байдене, Бараке Обаме и Билле Клинтоне. Ситуацию на Ближнем Востоке Дугин назвал "последним звонком" для России, поскольку США нацелены на союзников Москвы.

По его мнению, на следующем этапе переговоров по Украине может произойти аналогичная ситуация.

"Чем мы застрахованы? Ядерным оружием? Но на самом деле вопрос в том, применим ли мы его в радикальном случае", – подчеркнул собеседник радио.

Дугин отметил, что РФ не прибегает к радикальным шагам в ядерной области, а у Запада существуют сомнения по поводу способности российского государства реализовать это.

В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что удары по Ирану могут быть отвлекающим маневром США, а мир вступает в период, когда "каждый сам за себя".

"Я обратил внимание на то, что этой операции, удару США и Израиля по Ирану, предшествовали скандал с файлами Эпштейна и решение Верховного суда США относительно незаконности пошлин Трампа. Я полагаю, что значительную роль здесь сыграл все-таки Израиль", – сообщает "Радио 1" со ссылкой на его слова.

Как считает эксперт, тактика Штатов стала провокационной ловушкой для Ирана. Он уверен, что нынешний переговорный процесс с Тегераном имеет признаки фальши.

"Модель следующая: США навязывают Ирану переговоры, Иран соглашается, затем США и Израиль агрессивно атакуют Иран. Затем опять наносится серия ударов со стороны США и Израиля, и опять Ирану предлагаются так называемые переговоры. Иран не успевает отвечать, он в слабой позиции. Вплоть до смены режима", – сказал Мухин.

Он отметил, что если Германия, Франция и Великобритания начнут участвовать в конфликте, то у Ирана появятся основания для нанесения ударов по их территориям. При этом собеседник радио усомнился в возможностях Европы. Мухин добавил, что их истинная цель будет состоять в провокации внутреннего взрыва.

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире радио КП указал, что в конфликте, который происходил с 13 по 24 июня 2025 года, была цель уничтожить ядерную военную промышленность Ирана, а задача текущей операции – это устранение системы власти. Он заявил, что операция планировалась со стороны США и Израиля полгода.

Кедми подчеркнул, что смена власти осуществима, однако для этого в Иране должны высадиться американский и израильский спецназы, которые снабдят оппозицию оружием и помогут ей установить контроль.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и базам США, расположенным в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и Ираке

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

