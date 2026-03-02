Организатор откровенного танца Снегурочек для детей оштрафован на Урале

Фото: телеграм-канал "Инцидент Нижний Тагил • Новости"

Суд участка № 1 Тагилстроевского района Свердловской области оштрафовал организатора новогоднего шоу, где аниматоры в костюмах Снегурочек исполнили откровенный танец для детей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел 21 декабря во Дворце детского творчества. По данным суда, мероприятие позиционировалось как семейное, но во время одного из номеров аниматоры в образах Снегурочек начали демонстрировать нижнее белье.

После случившегося прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении требований распространения среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью или развитию.

Инстанция признала предпринимателя виновным и назначил штраф 7 тысяч рублей, указав, что организатор, работающий в сфере образования и культуры, обязан был знать и соблюдать законодательство при проведении детских мероприятий.

