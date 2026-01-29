Форма поиска по сайту

29 января, 16:21

Общество

Житель Екатеринбурга добился признания его живым и получил 50 тыс руб компенсации

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал изменить актовую запись о смерти мужчины, которого ошибочно признали умершим, а также взыскать в его пользу 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Все началось в 2024 году, когда следователь обнаружил в квартире тело неизвестного без документов. Опрошенный свидетель ошибочно опознал в нем заявителя по делу. На этом основании следователь внес его данные в документы, что привело к официальной регистрации смерти в ЗАГСе. На тот момент настоящий "покойник" находился в другом городе.

В результате ошибки мужчина столкнулся с проблемами – у него были заблокированы банковские карты и учетная запись на "Госуслугах", ему отказывали в медицинской помощи, оформлении отцовства и выдаче водительских прав. Хотя полиция позже установила личность настоящего погибшего, запись о смерти истца уже действовала.

Суд признал вину следователя, который не принял всех необходимых мер для установления личности. Иск был удовлетворен частично: отдел ЗАГСа обязали исправить актовую запись, а в пользу потерпевшего взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее столичный суд оштрафовал женщину за отправку голосового сообщения с оскорблениями в мессенджере. В результате отправительница выплатила 3 тысячи рублей. Свою вину она признала, а сообщения в качестве доказательства были прослушаны во время заседания суда.

судыобществорегионы

