Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 22:11

В мире
Главная / Новости /

Iltalehti: финн отсудил 40 тысяч евро за увольнение из-за смерти кота, но умер сам

Финн отсудил 40 тысяч евро за увольнение из-за смерти кота, но умер до получения денег

Фото: 123RF.com/bizhamox

В Финляндии автомеханика уволили с работы после того, как он взял больничный из-за смерти своего кота. Мужчина через суд добился выплаты компенсации в размере 40 тысяч евро, однако скончался до исполнения приговора, сообщила газета Iltalehti.

Как пишет издание, питомец мужчины серьезно заболел, и его пришлось усыпить. Смерть кота настолько потрясла автомеханика, что он взял больничный, предоставив соответствующую медицинскую справку. Работодатель не признал документ и уволил сотрудника.

Впоследствии мужчина обратился в районный суд, который принял его сторону и постановил взыскать с компании 40 тысяч евро. Эта сумма должна была покрыть моральный ущерб, оплату больничного и судебные расходы.

По информации газеты, автомеханик не дожил до момента выплаты компенсации. Согласно решению суда, присужденная сумма была включена в состав наследства умершего.

Ранее сообщалось, что до острова Алькатрас впервые в истории доплыл койот. Как указал сотрудник Национальной зоны отдыха "Золотые Ворота" Айдан Мур, животное могло оказаться в воде случайно. Одна из версий – койот погнался за добычей, но его унесло течением.

Читайте также


за рубежомживотные

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика