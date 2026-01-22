Iltalehti: финн отсудил 40 тысяч евро за увольнение из-за смерти кота, но умер сам

Фото: 123RF.com/bizhamox

В Финляндии автомеханика уволили с работы после того, как он взял больничный из-за смерти своего кота. Мужчина через суд добился выплаты компенсации в размере 40 тысяч евро, однако скончался до исполнения приговора, сообщила газета Iltalehti.

Как пишет издание, питомец мужчины серьезно заболел, и его пришлось усыпить. Смерть кота настолько потрясла автомеханика, что он взял больничный, предоставив соответствующую медицинскую справку. Работодатель не признал документ и уволил сотрудника.

Впоследствии мужчина обратился в районный суд, который принял его сторону и постановил взыскать с компании 40 тысяч евро. Эта сумма должна была покрыть моральный ущерб, оплату больничного и судебные расходы.

По информации газеты, автомеханик не дожил до момента выплаты компенсации. Согласно решению суда, присужденная сумма была включена в состав наследства умершего.

