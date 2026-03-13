13 марта, 11:51

Ликсутов анонсировал появление беспилотных электросудов в Москве через 2–3 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос о внедрении беспилотных речных судов в Москве можно будет обсуждать не ранее чем через 2–3 года, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На данный момент нет конкретных сроков для реализации этой инициативы. Тем не менее, как подчеркнул вице-мэр, беспилотные технологии остаются одним из приоритетных направлений стратегии развития транспортного комплекса столицы.

"Но в первую очередь у нас приоритет – это рельсовый транспорт. Сначала это трамваи, параллельно мы начали заниматься микропроектами", – добавил заммэра.

В рамках вышеуказанной стратегии в текущем году будет запущен четвертый регулярный маршрут речного электротранспорта "Лужники" – "Киевский". Также ожидается продление третьего маршрута "Новоспасский" – "ЗИЛ" до причала "Красные холмы".

При этом техническое обслуживание и ремонт электросудов, работающих на регулярных речных маршрутах столицы, теперь будут проводиться на Московской верфи. Специалисты, в частности, проверяют работоспособность движительно-рулевых комплексов, обеспечивающих ход и маневрирование судов.

Московская верфь проводит сезонное обслуживание электросудов

