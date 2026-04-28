Серия акций в честь Дня работника скорой помощи прошла в Москве

Волонтерские и просветительские акции в честь Дня работника скорой медицинской помощи состоялись в Москве по инициативе военного врача, замначальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонника партии "Единая Россия" Дмитрия Назарова.

В рамках мероприятий активисты "Молодой Гвардии "Единой России" установили на 16 перекрестках юго-запада столицы информационные щиты с напоминанием уступать дорогу машинам скорой помощи. Также они побывали на подстанциях скорой помощи в районах Академическом, Обручевском и Черемушки, поздравив врачей с праздником.

В акции приняли участие и ученики школ Черемушек, которые выстроились в форме сердца. После этого они узнали о работе районной подстанции и задали медикам вопросы.

"Московская скоропомощная служба развивается как единая высокотехнологичная система на каждом этапе помощи пациентам. Врачи скорой помощи – это специалисты широкого профиля, часто с подготовкой по анестезиологии, реаниматологии, кардиологии", – отметил Назаров.

По его словам, Москва улучшает работу врачей. Например, благодаря алгоритмам с элементами искусственного интеллекта диспетчеры могут оперативнее оценивать состояние пациента, устанавливать характер вызова и подбирать профильный стационар.

Назаров напомнил, что в 2025 году в столице завершилось внедрение нового стандарта экстренной помощи, после чего в Москве появились 6 флагманских центров больниц и обновленные приемные отделения детских и взрослых учреждений. Он подчеркнул, что это помогло увеличить среднюю скорость оказания неотложной помощи в 1,5 раза. Кроме того, теперь врачи полностью обследуют 70% пациентов и ставят им диагноз за 2 часа.

Вместе с тем в мегаполисе возводят современные подстанции скорой медицинской помощи. С 2011 года они были построены в 11 районах, а в ближайшие годы их появление ожидается еще в 6 районах.

При этом в Москве переоснащают и сами автомобили скорой помощи. В них присутствуют высокотехнологичные дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и портативные УЗИ-датчики. При необходимости из машины информация о состоянии пациента передается в режиме реального времени в городской центр критических состояний.

Военный врач также рассказал, что ежегодно свою квалификацию повышают 70% столичных врачей. Вместе с тем на станции скорой и неотложной медпомощи имени А. С. Пучкова функционирует учебный отдел, где ежегодно подготовку проходят свыше 3,5 тысячи врачей. В классах установлены высокотехнологичные симуляторы и оснащение, идентичное оборудованию в реальных машинах. Отдельное внимание отведено новым специалистам. Для них существует система наставничества, программу по которой за 5 лет прошли около 1 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения в Москве. По его словам, в 2026–2028 годах планируется возвести 52 объекта здравоохранения, то есть более 800 тысяч квадратных метров новых медицинских площадей.