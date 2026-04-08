08 апреля, 09:54

Собянин: статус "московский врач" теперь доступен для 62 медспециальностей

Статус "московский врач" теперь доступен для 62 специальностей, что составляет около 85% всех медиков столицы. О нововведениях Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Недавно власти города приняли решение о включении сразу 14 новых направлений в перечень специальностей, доступных для присвоения соответствующего звания.

В их число вошли "Детская урология-андрология", "Комбустиология" (тяжелые ожоги), "Психиатрия-наркология", "Токсикология", "Торакальная хирургия" (операции на органах грудной клетки), "Гериатрия", "Диетология", "Лабораторная генетика", "Медицинская микробиология", "Паллиативная помощь", "Судебно-психиатрическая экспертиза", "Челюстно-лицевая хирургия", а также "Эпидемиология" и "Сурдология-оториноларингология".

Данный проект, как напомнил мэр, был запущен в 2017 году для дополнительного стимулирования врачей к постоянному профессиональному развитию.

По его словам, получившие статус "московский врач" специалисты городских больниц и поликлиник ежемесячно получают доплату в размере 30 тысяч рублей. При этом звание является обязательным условием для назначения на руководящую должность заведующего отделением.

Статус свидетельствует о высоком уровне профессионализма, глубоких знаниях и компетенциях. Более того, успешная сдача экзамена на его получение придает докторам дополнительную уверенность в своих силах, признание коллег и доверие пациентов.

"Поэтому эта возможность пользуется огромной популярностью среди докторов", – обратил внимание градоначальник.

Всего с начала реализации проекта соответствующий статус получили свыше 5 тысяч специалистов, включая 3,2 тысячи докторов в 2025 году. Собянин высоко оценил такие положительные результаты, подчеркнув, что достигнуть их удалось несмотря на необходимость сдачи строгого экзамена.

Задания включают в себя проверку знаний не только по основной специальности, но и по смежным дисциплинам.

Первый этап предусматривает тестирование, состоящее из 100 вопросов по специальности, которые необходимо решить за 3 часа. Этот этап считается самым сложным, и лишь 10% претендентов успешно справляются с ним с первой попытки, отметил глава города.

В рамках второго кандидатам предлагается продемонстрировать свои навыки на симуляционных станциях, имитирующих реальные медицинские кабинеты. Количество заданий варьируется в зависимости от специальности, и на выполнение каждого отводится 10 минут. В течение этого времени врач должен полностью выполнить профессиональные задачи, такие как проведение лапароскопической операции, осмотр пациента, постановка диагноза, наложение швов и другие манипуляции.

Все задания разрабатываются на основе реальных кейсов из медицинской практики, где требуется умение находить нестандартные решения и эффективно сотрудничать с коллегами разных специальностей, уточнил мэр.

Финальное решение о присвоении статуса "московский врач" принимает экспертная комиссия после собеседования. На этом этапе анализируются данные из цифрового портфолио врача. Особое внимание уделяется количеству сложных пациентов и наличию осложнений после операций. Все сведения собираются через систему ЕМИАС, что гарантирует их объективность, полноту и точность.

"Статус "московский врач" – это особый знак качества. Его получают не просто хорошие специалисты, а лучшие из лучших – те, кто подтвердил высочайший уровень своих знаний и практических навыков", – заключил Собянин.

Власти города ведут непрерывную работу по модернизации столичной медицины. Например, немногим ранее мэр делился результатами интеграции передовых технологий в московское здравоохранение.

По словам Собянина, количество проведенных роботизированных операций в мегаполисе выросло в 4 раза за последние 5 лет. Сейчас в столице проводится до 4,6 тысячи подобных операций в год. В 2026 году планируется провести уже 5 тысяч роботизированных хирургических вмешательств.

