11 марта, 10:22

Мэр Москвы

Собянин: столичные предприятия нарастили выпуск лекарств для сердца и сосудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские предприятия почти на 80% увеличили выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы за 2025 год. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, столица является одним из главных центров производства фарминдустрии в стране. Город также в числе лидеров в разработке и внедрении наукоемких технологий полного цикла.

В настоящее время столичные предприятия производят жизненно необходимые и важные лекарства. В их числе – препараты для предотвращения инфарктов и инсультов, для профилактики образования тромбов, а также для терапии повышенного артериального давления. Готовая продукция поставляется по всей России и за ее пределы, подчеркнул градоначальник.

В частности, один из московских заводов, основной объем производства которого составляют препараты для лечения кардиозаболеваний, выпустил за прошлый год на 4 миллиона упаковок больше. При этом более 550 тысяч было отгружено на экспорт.

Мэр напомнил, что для поддержки этой отрасли в Москве создан целый комплекс мер: от налоговых льгот до инфраструктурных решений. Более того, в особой экономической зоне "Технополис "Москва" работает один из крупнейших фармацевтических кластеров РФ.

"Вся эта работа вносит вклад в развитие национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" произвел 6,3 миллиона упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Первые препараты по контракту с производителем столица начала получать в 2021 году. С этого момента в город поступило 2,3 миллиона лекарственных препаратов.

Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

мэр Москвыэкономикамедицинагород

