Новости

Новости

11 марта, 11:25

Туризм

Вывоз туристов из РФ с Ближнего Востока завершится до 15 марта

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока планируется завершить до 15 марта. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы сейчас говорим только про туристов, находящихся в странах Ближнего Востока", – подчеркнула она в беседе с ТАСС.

По ее данным, в регионе все еще остаются несколько тысяч россиян. При этом ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке в АТОР оценили в 5–6 миллиардов рублей.

Вместе с тем около 5 тысяч российских туристов продолжают находиться на популярных зарубежных курортах, в том числе на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде.

Российские туристы столкнулись с проблемами при возвращении домой после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Первые удары были нанесены 28 февраля, Тегеран ответил атаками по израильской территории и американским базам в ряде стран региона.

Из-за эскалации Израиль, Иран и другие государства ввели ограничения на использование воздушного пространства. Это нарушило привычные маршруты и графики полетов.

Российские ведомства – Минтранс, МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиация – вместе с РСТ и авиакомпаниями прорабатывают варианты возвращения пассажиров и восстановления авиасообщения.

В Шереметьево приняли первый рейс из Дохи

туризмполитиказа рубежом

