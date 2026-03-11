Эксперт Хайцеэр: средняя стоимость смены комплекта шин обойдется в 4–5 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя стоимость смены комплекта автошин обойдется в 4–5 тысяч рублей. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Эксперт напомнил, что стоимость колеса зависит в первую очередь от его размерности.

"Цена может начинаться от 3 тысяч и доходить до 100 тысяч за одно колесо, поэтому универсального ответа здесь нет", – пояснил он.

Хайцеэр посоветовал при выборе летней резины обращать внимание на производителя. Он также подчеркнул, что качественная резина в теплое время года должна быть устойчивой на дороге и эффективно отводить влагу, предотвращая аквапланирование.

"Рисунок протектора выбирать сложно – тут нужны специальные знания. Кому-то нужна скоростная резина, кому-то – для бездорожья. Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства, особенно индекс скорости", – отметил эксперт.

По его словам, нужно обязательно читать рекламные буклеты, отзывы экспертов и статьи с тестами резины. Это поможет соблюсти баланс между ценой и практичностью.

"В России есть хорошие производители, которые заместили ушедшие бренды. При ограниченном бюджете я рекомендую обратить внимание именно на них – неплохое соотношение цены и качества", – добавил Хайцеэр.

Однако сложности возникают с низкопрофильной резиной (от R22 и выше). Эксперт пояснил, что здесь отечественного производителя можно не найти, а китайская резина бывает разной. Лидеры в разработке последних моделей – немцы, французы и итальянцы.

Также важно, из каких компонентов сделана резина. В частности, натуральный каучук дорожает, а искусственные компоненты тоже влияют на стоимость. При этом чем полнее реализованы технологические разработки, тем резина лучше.

"Резина живет примерно 5 лет. Даже если она не стерлась, ее сцепные свойства утрачиваются. <…> Поэтому, покупая резину, обязательно надо смотреть на дату выпуска. Идеально – приобретать покрышки текущего года выпуска", – сказал Хайцеэр.

Вместе с тем он не рекомендовал покупать бывшую в употреблении резину. Если нужно заменить колесо, то следует искать точно такое же, того же года выпуска и с похожим износом.

"На полноприводном автомобиле все четыре колеса должны быть одинаковыми. Чем ниже профиль и больше размер, тем выше цена. <…> Разброс стоимости шиномонтажа может быть значительным. Все зависит от размерности колес", – уточнил эксперт.

Например, замена колес размера R15–16 может стоить 2,5–3 тысячи рублей за комплект. За замену колес R20–22 могут взять 20 тысяч рублей.

Ранее москвичам рассказали, как подготовить автомобиль к теплой погоде. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, что по действующим правилам ездить на летних шинах можно с 1 марта, но делать это с учетом заморозков пока небезопасно. Однако зимний комплект резины нельзя применять при устойчивых плюсовых температурах.

