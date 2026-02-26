Компания Huawei зарегистрировала товарные знаки в РФ для продажи авто

Фото: depositphotos/_fla

Китайская компания Huawei зарегистрировала в России два товарных знака для продажи автомобилей и электромобилей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

Уточняется, что заявки поступили еще в январе прошлого года. Заявителем указана компания Huawei Technologies Co. Положительное решение о регистрации принято в феврале этого года.

Исходя из документов, под данным товарным знаком Huawei планирует производить и продавать в России легковые авто, электромобили, а также детали и приспособления для транспорта, включая сиденья, колеса и двери.

Ранее немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарный знак E-tron. Под ним в стране смогут производить и распространять детали автомобилей, аксессуары для них, а также аппараты перемещающиеся по земле, воздуху и воде.

