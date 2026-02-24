Форма поиска по сайту

24 февраля, 16:51

Экономика

Компания Audi зарегистрировала товарный знак E-tron в России

Фото: audi.com

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в состав покинувшего российский рынок концерна Volkswagen, зарегистрировал в России товарный знак E-tron. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент еще в феврале и апреле прошлого года компанией "АУДИ АГ, Ауто-Унион-Штрассе". Положительное решение по товарному знаку было принято в феврале 2026-го.

Согласно базе Роспатента, под этим знаком в России будут производиться и распространяться детали автомобилей, аксессуары для них, а также аппараты перемещающиеся по земле, воздуху и воде.

Ранее японский автопроизводитель Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti. Из документов следует, что компания сможет заниматься продажей автомобилей, детских колясок, скутеров, роботов-доставщиков и вертолетов.

