Автопроизводитель Ford подал две заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Американская автомобильная компания Ford Motor Company, которая в 2022 году приостановила свою деятельность в России, подала две заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Уточняется, что заявки на регистрацию знаков "Форд" и Ford поступили из США 26 декабря, они поданы по 7 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Предполагается, что под этими знаками производитель сможет выпускать автомобили и их составляющие, оказывать транспортные, авторемонтные и финансовые услуги, а также организовывать продажу транспорта.

Ранее шведский автоконцерн Volvo, который также ушел из России в 2022 году, подал заявку на регистрацию трех товарных знаков. Две заявки указаны как Volvo, а третья – Volvo Penta. Под этими товарными знаками предполагается выпускать грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы, станки и двигатели, а также оказывать услуги в области ремонта и техобслуживания.

