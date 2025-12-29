Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 13:30

Экономика

Автопроизводитель Ford подал две заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Американская автомобильная компания Ford Motor Company, которая в 2022 году приостановила свою деятельность в России, подала две заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Уточняется, что заявки на регистрацию знаков "Форд" и Ford поступили из США 26 декабря, они поданы по 7 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Предполагается, что под этими знаками производитель сможет выпускать автомобили и их составляющие, оказывать транспортные, авторемонтные и финансовые услуги, а также организовывать продажу транспорта.

Ранее шведский автоконцерн Volvo, который также ушел из России в 2022 году, подал заявку на регистрацию трех товарных знаков. Две заявки указаны как Volvo, а третья – Volvo Penta. Под этими товарными знаками предполагается выпускать грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы, станки и двигатели, а также оказывать услуги в области ремонта и техобслуживания.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика