Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 08:56

Экономика

Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Фото: 123RF.com/nx123nx

Шведский автоконцерн Volvo, который ушел из России в 2022 году, подал заявку на регистрацию трех товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Две заявки указаны как Volvo, а третья – Volvo Penta. Товарные знаки Volvo подаются по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы, станки и двигатели, а также услуги в области ремонта и техобслуживания.

Заявки на регистрацию были поданы 17 декабря 2025 года из Швеции.

Ранее южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai зарегистрировала товарные знаки Genesis и Matrix. Оба знака были внесены в начале декабря, их срок действия в России закончится в августе 2034 года.

До этого японская корпорация Toyota зарегистрировала еще четыре товарных знака в России. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика