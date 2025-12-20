Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Фото: 123RF.com/nx123nx

Шведский автоконцерн Volvo, который ушел из России в 2022 году, подал заявку на регистрацию трех товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Две заявки указаны как Volvo, а третья – Volvo Penta. Товарные знаки Volvo подаются по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы, станки и двигатели, а также услуги в области ремонта и техобслуживания.

Заявки на регистрацию были поданы 17 декабря 2025 года из Швеции.

Ранее южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai зарегистрировала товарные знаки Genesis и Matrix. Оба знака были внесены в начале декабря, их срок действия в России закончится в августе 2034 года.

До этого японская корпорация Toyota зарегистрировала еще четыре товарных знака в России. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии.