12 мая, 09:43

Политика

Мирошник назвал случай с Ермаком итогом игнорирования Зеленским сигналов из США

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Предъявление обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку является итогом попыток лидера страны проигнорировать предыдущие сигналы из США, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что это результат попыток Зеленского проигнорировать предыдущие две серии коррупционного скандала "Миндичгейт", а также мелкими отставками и манипуляциями отгородиться от него, не изменив собственных подходов к освоению бюджетов или проводимой политики.

"Те, кто стоит за антикоррупционными органами, имеют непосредственное отношение к Соединенным Штатам", – добавил он.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинение. Была раскрыта организованная группа, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). Сам Ермак комментировать обвинение отказался.

Вместе с тем в СМИ появлялась информация, что Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Уточнялось, что были опубликованы записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины. В них фигурируют близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, Ермак и ряд министров.

В начале ноября 2025 года НАБУ проводило обыски в компании "Энергоатом", у экс-главы Минэнерго и Минюста Германа Галущенко, а также у Миндича. Последний успел скрыться от следствия.

После этого НАБУ сообщило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Оказалось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам было предъявлено обвинение в отмывании средств. Предварительно, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

Тогда Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко. Верховная рада уволила их. Также украинский президент ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, которого обвинили в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.

Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля текущего года при попытке пересечения границы на поезде. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас".

