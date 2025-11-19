Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Галущенко

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко, трансляция заседания идет в украинских СМИ.

За это решение проголосовали 323 депутата, 0 – против, 0 – воздержались, 15 – не голосовали.

Кроме того, большинством голосов было принято решение об отставке министра энергетики Светланы Гринчук. За это проголосовали 315 депутатов, никто не воздержался и не голосовал против, а не участвовал 21 народный избранник.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании около 100 миллионов долларов.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Гринчук и Галущенко. Затем ряд СМИ заявили, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала. Кроме того, политическая карьера президента Украины якобы была скомпрометирована.

Кроме того, стало известно, что Зеленского внесли в обвинительное заключение по делу Миндича. По информации НАБУ, он занимался коррупцией, используя свою дружбу с украинским лидером.

