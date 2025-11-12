Мирошник: Зеленский "рубит хвосты" требованием об отставках министров

Фото: ТАСС/ЕРА/IDA MARIE ODGAARD

Требуя отставок министров энергетики Светланы Гринчук и юстиции Германа Галущенко, президент Украины Владимир Зеленский "рубит хвосты", заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, украинский президент делает это, пока "на пленках" не появился его собственный голос. Кроме того, Зеленский понимает, что в его интересах как можно скорее купировать скандал – именно для этого он "сдает излишне засвеченных" Галущенко и Гринчук.

"<...> не позволив продолжаться "сериалу" представления доказательств, где в центре сцены появятся его ближайшие друзья и он сам", – объяснил Мирошник.

Кроме того, украинскому лидеру "за кулисами" придется вести переговоры с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) по "переделу влияния" на коррупционные потоки в стране.

По мнению дипломата, президенту Украины придется уступить, так как на кону стоит вопрос формирования "самих потоков" иностранной помощи. В случае если США или Европа увидят в нем "расхитителя капиталистической собственности", то даже "самым большим друзьям" Зеленского нечем будет "крыть".

"И придется отвечать на очень неприятные вопросы: почему бюджетные деньги пошли коррупционеру и, более того, почему вы планируете ему их давать еще, если достоверно известна его коррупционная сущность", – добавил посол.

Однако остается вопрос о том, "удовлетворятся" ли НАБУ, САП и их "заграничные кураторы" долей в коррупционном "пироге" или у них "амбиции побольше".

Зеленский потребовал отставки Гринчук и Галущенко на фоне произошедшего коррупционного скандала в "Энергоатоме". Кроме того, кабмин Украины уже направил в СНБО представление о введении санкций против бизнесмена и предполагаемого соратника украинского лидера Тимура Миндича, а также бизнесмена Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции.

Накануне у Галущенко, компании "Энергоатом" и у Миндича прошли обыски. Они стали фигурантами преступной схемы, участники которой влияли на стратегические предприятия Украины. По версии СМИ, причастность высокопоставленных украинских министров к этому делу может привести к подрыву "морального духа украинского общества" в момент боевых действий.

