NYT: проведенные НАБУ обыски у приближенных Зеленского являются ответом на его политику

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/nabu.gov.ua

Проведенные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) обыски у приближенных украинского президента Владимира Зеленского стали ответом на его политику, сообщает News.ru со ссылкой на The New York Times.

По данным СМИ, антикоррупционные действия последовали через несколько месяцев после того, как Зеленский попытался нанести НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) ущерб.

Агентства заявили, что раскрыли крупную схему с участием государственной атомной энергетической компании. Был собран значительный объем доказательств, в том числе тысячи часов аудиозаписей за 15 месяцев и документация о деятельности преступной организации высокого уровня.

По информации материалов расследования, членами организации была выстроена сложная коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия.

Отмечается, что НАБУ начало масштабную операцию в энергетической сфере, в ходе которой удалось обнаружить значительные суммы иностранной валюты, 10 ноября.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что обыски проводились у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого якобы успели вывести из страны перед обысками.

В июле Зеленский подписал закон, который ограничил полномочия НАБУ и САП, в результате чего ведомства перешли под контроль Генпрокуратуры. Западные дипломаты предупреждали о том, что закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз.

В результате последовали массовые протесты. На их фоне украинский лидер заявил о согласовании проекта, укрепляющего независимость НАБУ и САП. Однако СМИ выражали уверенность в том, что акции протеста продолжатся, так как к ним присоединятся недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

