Spectator: ЕС может ввести санкции против Украины из-за давления на НАБУ и САП

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Евросоюз может ввести в отношении Киева санкции после принятия президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает газета "Известия" со ссылкой на Spectator.

В публикации указано, что западные дипломаты предупреждали о том, что этот закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС. Из-за этого также могут отменить безвизовый режим.

Несмотря на предупреждения, Зеленский все равно подписал закон, документ появился на сайте Верховной рады, передает ТАСС. Таким образом, антикоррупционные органы перешли под контроль Генпрокуратуры.

По данным украинских СМИ, закон вызвал волну протестов в Киеве, Львове и других городах. Участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных органов, а критики закона считают, что он практически ликвидирует реформы 2014 года и подрывает доверие Запада.

Ранее колумнист Bloomberg Марк Чемпион назвал коррупцию "ахиллесовой пятой" Украины. Он высказал это мнение, комментируя обыски СБУ в НАБУ. По мнению Чемпиона, это "нехороший знак", если правительство, обвиняемое в коррупции, проводит рейды против агентств и активистов, призывающих власти к ответу. Колумнист добавил, что это может привести к прекращению поставок европейской военной помощи.