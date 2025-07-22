Bloomberg: колумнист Марк Чемпион назвал коррупцию "ахиллесовой пятой" Украины

Фото: 123RF/elec

Колумнист Bloomberg Марк Чемпион назвал коррупцию "ахиллесовой пятой" Украины, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Чемпион высказал это мнение, комментируя обыски СБУ в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Он также назвал "нехорошим знаком", когда правительства, обвиняемые в коррупции, проводят рейды против агентств и активистов, призывающих их к ответу.

Кроме того, это может привести к прекращению поставок европейской военной помощи.

"Это то, что страна не может позволить себе, когда она просит налогоплательщиков по всей Европе вливать дополнительные десятки миллиардов евро в ее оборону", – заключил Чемпион.

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) за дополнительной финансовой помощью. По ее словам, если конфликт будет продолжаться и в следующем году, у Киева может появиться новая программа МВФ, которая будет способствовать укреплению экономического положения страны.

При этом Свириденко с сожалением подчеркнула, что "мировые доноры" предоставили только половину из 75 миллиардов долларов, необходимых для бюджета Украины на ближайшие два года.