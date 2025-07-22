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22 июля, 13:26

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Bloomberg: новый премьер Украины Свириденко собирается просить у МВФ еще больше денег

Новый премьер Украины Свириденко намерена просить МВФ об увеличении помощи – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ANDRII NESTERENKO

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) за дополнительной финансовой помощью. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg, передает "Газета.ру".

По ее словам, если конфликт продолжится и в следующем году, то у Киева, скорее всего, появится новая программа МВФ, которая поспособствует укреплению экономического положения страны.

Также Свириденко с сожалением отметила, что "мировые доноры" на данный момент предоставили лишь половину из предполагаемых 75 миллиардов долларов, которые необходимы для бюджета Украины на ближайшие два года.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на Евросоюз за невыполнение обещаний по предоставлению финансовой помощи. ЕС дал Украине возможность получить 150 миллиардов евро, напомнил он, уточнив, что 10 стран союза готовы отдать эти средства, однако украинская сторона "не видит результата".

Тем временем комитет по делам вооруженных сил сената конгресса США утвердил ассигнования в 500 миллионов долларов на военную помощь Украине до 2028 года, включив это в проект оборонного бюджета на 2026 год. Решение продлевает и расширяет финансирование Инициативы по безопасности Украины (USAI).

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