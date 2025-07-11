Комитет сената США утвердил военную помощь Украине на 500 млн долларов

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Комитет по делам вооруженных сил сената конгресса США утвердил ассигнования в размере 500 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине по 2028 год. Данный пункт внесен в одобренный указанным комитетом проект американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год, передает ТАСС.

В обнародованных справочных документах говорится, что принятые комитетом решения "продлевают срок действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI)" и расширяют финансирование этой программы.

Предлагаемый военный бюджет провозглашает в качестве политики Вашингтона оказание помощи Киеву в "обеспечении вызывающего доверие потенциала обороны и сдерживания, а также укрепления сотрудничества с Украиной в сфере обороны и безопасности в целях строительства Вооруженных сил Украины, способных защищать Украину и сдерживать агрессию в будущем".

Более того, законопроект о военном бюджете Соединенных Штатов на следующий год требует от главы Пентагона Пита Хегсета продолжать предоставлять украинским властям разведывательную поддержку.

Ранее СМИ писали, что американская администрация рассматривает расширение военной помощи Украине за счет союзников НАТО. Альянс может закупать у Вашингтона наступательное оружие для передачи Киеву. Такие действия меняют подход США к вопросу военной поддержки Украины, отметили журналисты.