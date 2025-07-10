Рубио: подавляющая часть военной помощи США для Киева не приостанавливалась

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Подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику, заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Рубио подчеркнул, что Штаты ожидают получить больше ясности касательно позиции РФ по решению конфликта уже в ближайшие дни. В это же время США чувствуют раздражение, а также разочарованы отсутствием большего прогресса в мирных переговорах.

Тем не менее американская сторона услышала от России некие предложения по Украине, которые ранее не озвучивались, добавил Рубио.



"Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту (США Дональду Трампу. – Прим. ред.) сразу по возвращении", – цитирует госсекретаря РИА Новости.

При этом Штаты планируют добиться от некоторых европейских государств передачи Киеву противовоздушных систем Patriot. Рубио отметил, что подобное вооружение есть у Германии и Испании, поэтому они могли бы ими поделиться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва ждет от Киева сигналов, которые бы указывали на готовность Украины к возобновлению прямых переговоров между странами. Процесс урегулирования не застопорился, но из-за отсутствия сигналов спецоперация на Украине продолжается, а ситуация на фронте меняется каждый день.

