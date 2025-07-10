Politico: Европа с тревогой восприняла смену политики Трампа по Украине

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Союзники США в Европе ощущают тревогу из-за непоследовательности политики американского президента Дональда Трампа, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

По информации издания, беспокойство у европейских лидеров вызывает резкая смена курса. В начале июля Пентагон решил приостановить поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину, а затем также резко возобновил их.

"Было странно слышать, как Трамп выражал большую симпатию Украине, а затем слышать, что Пентагон прекращает поставки оружия", – признался один из европейских чиновников.

При этом нынешняя тревога контрастирует с оптимизмом, который был в июне после саммита НАТО. Тогда президент США поддержал перевооружение Альянса, но сейчас европейские партнеры не знают, будут ли выполнены обещания по военной помощи, поскольку Трамп может снова изменить курс.

Также, по информации СМИ, Киев с 1 июля пытается организовать беседу министров обороны Украины и США Рустема Умерова и Пита Хегсета, передает радиостанция "Комсомольская правда".

В материале уточняется, что аппарат Хегсета не дает согласия на телефонный разговор. Источники издания отмечают противоречивость Белого дома и Пентагона, а также дефицит информации от Вашингтона в целом.

По информации СМИ, решение Пентагона о приостановке помощи Киеву застало Трампа врасплох. Президент США был недоволен недостаточной координацией между Минобороны и Белым домом. По слухам, внутри оборонного ведомства возникли разногласия.

Однако пресс-секретарь ведомства Кингсли Уильсон опроверг информацию о недостаточной коммуникации. Он отметил, что глава Минобороны Пит Хегсет подготовил для Трампа рекомендации по военной помощи и анализу запасов.