Politico: США заморозили поставки высокоточных боеприпасов на Украину

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Соединенные Штаты приняли решение о приостановке поставок зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину, сообщает агентство Politico.

Отмечается, что такое решение было принято главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки складов вооружений США. Он опасается значительного сокращения запасов высокоточного оружия в стране.

При этом источники агентства сообщают, что решение о приостановке поставок Украине было принято еще в начале июня, но реализовано только сейчас. Под заморозку попал весь оставшийся пакет военной помощи, выделенный еще экс-президентом США Джо Байденом. Нынешний американский президент Дональд Трамп еще не подписывал указ о военных поставках Украине.

Ранее британские СМИ также сообщали, что США уменьшили поставки военной помощи Украине. В связи с этим киевскому режиму остается полагаться на европейскую помощь, либо развивать собственное производство оружия.