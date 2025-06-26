Белоусов заявил, что поставки оружия Украине чреваты Европе дестабилизацией

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Затягивание военных действий при помощи поставок вооружений Украине чревато для Европы дестабилизацией обстановки, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании министров обороны стран – участниц ШОС.

"В том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта", – цитирует его ТАСС.

В это же время Украина, понимая неотвратимость своего поражения, делает ставку на террористические акты и при поддержке европейских союзников взрывает российскую гражданскую инфраструктуру и убивает мирных граждан, отметил Белоусов.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался, что ситуация на Украине вышла из-под контроля. Американский лидер заявил о планах в ближайшее время еще раз переговорить с Владимиром Путиным, чтобы обсудить этот вопрос. При этом Трамп не сомневается, что президент России действительно заинтересован в завершении конфликта.

Глава Белого дома уверен, что конфликт между Москвой и Киевом гораздо сложнее других.

