Bloomberg: Трамп считает, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

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Американский лидер Дональд Трамп считает, что ситуация на Украине вышла из-под контроля, пишет "Газета.ру", ссылаясь на Bloomberg.

По информации журналистов, такое мнение президент США выразил во время закрытой встречи с лидерами НАТО. Тогда же он призвал коллег принять меры в связи с этой ситуацией.

При этом сами союзники восприняли это заявление как положительный сигнал от США относительно помощи Киеву, уверяют авторы материала.

На той же встрече глава Белого дома анонсировал скорую встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая должна состояться в рамках саммита Альянса. Говоря о предстоящем разговоре, Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина, и назвал последнего "хорошим парнем".

Вместе с тем президент Штатов указал, что много общался и с Владимиром Путиным. Причем он уточнил, что российский лидер был "очень мил" и "очень хорошо помогал в Иране".

Несмотря на положительные слова Трампа, организаторы саммита НАТО не пригласили на свои совещания Зеленского. Как объяснил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть с главой киевского режима за одним столом во время будущих дел военно-политического блока.