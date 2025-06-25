Bloomberg: Трамп считает, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

25 июня, 16:28Политика
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Американский лидер Дональд Трамп считает, что ситуация на Украине вышла из-под контроля, пишет "Газета.ру", ссылаясь на Bloomberg.
По информации журналистов, такое мнение президент США выразил во время закрытой встречи с лидерами НАТО. Тогда же он призвал коллег принять меры в связи с этой ситуацией.
При этом сами союзники восприняли это заявление как положительный сигнал от США относительно помощи Киеву, уверяют авторы материала.
На той же встрече глава Белого дома анонсировал скорую встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая должна состояться в рамках саммита Альянса. Говоря о предстоящем разговоре, Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина, и назвал последнего "хорошим парнем".
Вместе с тем президент Штатов указал, что много общался и с Владимиром Путиным. Причем он уточнил, что российский лидер был "очень мил" и "очень хорошо помогал в Иране".
Несмотря на положительные слова Трампа, организаторы саммита НАТО не пригласили на свои совещания Зеленского. Как объяснил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть с главой киевского режима за одним столом во время будущих дел военно-политического блока.
Новости мира: Владимира Зеленского не пригласили на рабочие встречи с лидерами стран НАТО