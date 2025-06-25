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25 июня, 13:25

Политика

Трамп сообщил о намерении обсудить с Зеленским "трудности" Украины

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита Альянса в Гааге, передает ТАСС.

"Я думаю, что прогресс есть", – описал Трамп свое видение украинской ситуации.

Кроме того, в эфире телеканала Sky News американский лидер сказал, что встреча с Зеленским запланирована у него в рамках саммита Североатлантического альянса. Он назвал украинского президента "хорошим парнем", сообщает радио КП.

По словам Трампа, он также много общался с Владимиром Путиным. Российский лидер был "очень мил" и "очень хорошо помогал в Иране", уточнил глава Соединенных Штатов.

Между тем организаторы саммита НАТО не пригласили на свои совещания Зеленского, рассказал ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Такое решение связано с тем, что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотят сидеть с главой киевского режима за одним столом, когда речь пойдет о будущих делах военно-политического блока, пояснил политик.

Новости мира: Владимира Зеленского не пригласили на рабочие встречи с лидерами стран НАТО

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