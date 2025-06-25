Орбан заявил, что некоторые страны не желают видеть Зеленского на саммите НАТО

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Организаторы саммита НАТО в Гааге не пригласили на свои совещания президента Украины Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя отсутствие украинского лидера на рабочих встречах во время саммита. Его слова приводит ТАСС.

Такое решение связано с тем, что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотят сидеть с главой киевского режима за одним столом, когда речь пойдет о будущих делах альянса, пояснил политик.

Орбан подчеркнул, что тот факт, что Зеленский не будет участвовать в какой либо официальной форме в саммите НАТО, свидетельствует о том, что "предыдущая глава закончилась".

Премьер-министр отметил, что будет рад видеть украинского президента на саммите Евросоюза. Однако подтвердил, что Венгрия выступает против приема Украины в ЕС и НАТО. По его словам, национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не быть ни в каком интеграционном сообществе с Украиной.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет цитаты о том, что Украина находится на необратимом пути в Североатлантический альянс, как это упоминалось в заявлении саммита, прошедшего в Вашингтоне в 2024 году. Венгрия поддерживает это решение, так как, по мнению дипломата, членство Украины в НАТО могло бы привести к Третьей мировой войне.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что одной из гарантий невступления Украины в НАТО может стать отмена решения бухарестского саммита 2008 года. Тогда некоторые государства, в том числе ФРГ и Франция, высказались против решения о вступлении Украины в альянс.