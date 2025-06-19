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Владимир Путин заявил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для России, поскольку страна самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности. Об этом он сообщил на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Что бы НАТО ни делало, – конечно, это создает определенные угрозы, – но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", – подчеркнул российский президент.

Путин обратил внимание, что западным лидерам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики. Подобные высказывания слышны в западных странах на протяжении веков, добавил он.

"Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Но мы же понимаем, что это бред. Те, кто это говорит, не верят в это сами. Хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО?" – обратился Путин к представителям СМИ.

Страны Евросоюза считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, этими планами руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия сообщества.

В Кремле отмечали, что будущую европейскую архитектуру безопасности рано или поздно придется обдумать вместе. Однако в настоящий момент точек соприкосновения для каких-либо соглашений с европейскими странами нет, поскольку они "заточены" на войну.