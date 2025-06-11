Глава ВС Великобритании по-русски ответил на вопрос об изучении русского языка для НАТО

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Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос журналиста о том, придется ли странам – членам НАТО учить русский язык. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

На заседании комитета по обороне Палаты общин британского парламента Радакина попросили прокомментировать заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП или им "придется учить русский язык". Адмирал по-русски ответил: "Нет".

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон увеличивает инвестиции в оборону для обеспечения готовности британских вооруженных сил к боевым действиям из-за роста напряженности в Европе. По его словам, в основу безопасности Великобритании ляжет партнерство с союзниками по НАТО.