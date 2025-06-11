Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:08

Политика

Глава ВС Великобритании по-русски ответил на вопрос об изучении русского языка для НАТО

Фото: ТАСС/Zuma

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос журналиста о том, придется ли странам – членам НАТО учить русский язык. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

На заседании комитета по обороне Палаты общин британского парламента Радакина попросили прокомментировать заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП или им "придется учить русский язык". Адмирал по-русски ответил: "Нет".

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон увеличивает инвестиции в оборону для обеспечения готовности британских вооруженных сил к боевым действиям из-за роста напряженности в Европе. По его словам, в основу безопасности Великобритании ляжет партнерство с союзниками по НАТО.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика