Посольство РФ: милитаризация ИКТ приведет к труднопредсказуемым для Лондона итогам

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente

Планы Великобритании создать киберкомандование и использовать хакеров против неугодных стран означают милитаризацию информационного пространства. Это может привести к крупномасштабному противостоянию в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с труднопредсказуемыми для Лондона итогами. Об этом посольство России в Великобритании сообщило в своем телеграм-канале.

"Оглашенные 29 мая британским Минобороны "амбициозные" планы в сфере ИКТ показали, что в Лондоне готовы поднимать ставки в борьбе с мифической российской угрозой", – говорится в сообщении.

По словам дипломатов, своим решением британцы косвенно признают роль в направленной на Россию цифровой агрессии.

"В создании, обучении и спонсировании группировок вроде прославляемой здешними СМИ "ІТ-армии Украины", которая задействуется против России в рамках прокси-войны Лондона и его партнеров. Подобные преступные объединения могут использоваться Западом и в отношении других неугодных государств", – добавило дипведомство.

Как сообщалось ранее, Великобритания начала разрабатывать новую стратегию гражданской обороны на случай военного конфликта, учитывая возможные угрозы со стороны враждебного государства.

По данным СМИ, стратегия предполагает сразу несколько возможных сценариев развития событий. Например, использование как обычного, так и ядерного оружия, а также масштабные кибератаки.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские специалисты применили организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента интернета.

Он указал, что в условиях геополитического противостояния западные государства продолжают увеличивать давление на Россию в информационной сфере. К примеру, компьютерные атаки стали ключевым элементом гибридных информационных воздействий.