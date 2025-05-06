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Великобритания начала разрабатывать новую стратегию гражданской обороны на случай военного конфликта, учитывая возможные угрозы со стороны враждебного государства. Об этом сообщает МК со ссылкой на The Daily Telegraph.

Журналисты выяснили, что обновленный план содержит детальный алгоритм действий на случай гипотетического нападения на Соединенное Королевство в первые часы после атаки. В секретном документе подробно описаны меры, которые должно принять правительство при объявлении войны.

Среди них – создание безопасных убежищ для членов кабинета министров и королевской семьи, обеспечение непрерывной работы государственных каналов связи и стратегическое накопление жизненно ключевых ресурсов.

В статье делается акцент на том, что стратегия, которая, вероятно, не будет обнародована, предполагает сразу несколько возможных сценариев развития событий. Например, использование как обычного, так и ядерного оружия, а также масштабные кибератаки.

Причем последний аспект, как отмечают журналисты, не считался значимой угрозой в 2005 году, когда создавалась предыдущая версия плана.

Вместе с тем авторы материала неоднократно подчеркивают, что главным поводом для разработки документа стали предполагаемые риски военного конфликта с Россией. Однако в публикации нет официальных комментариев британских властей, подтверждающих эту версию.

К военному конфликту с Россией готовятся также НАТО и Евросоюз, утверждал секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, против страны уже развернута масштабная подрывная работа западных спецслужб.

На фоне этого Шойгу призвал разгромить "возрождаемый на Западе нацизм", назвав это одной из основных задач спецоперации на Украине.