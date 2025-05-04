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Отправка солдат НАТО на Украину может стать началом новой мировой войны, указал в беседе с РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

По его мнению, Европа еще не осознала перемен, происходящих в политике США по отношению к России. Он также отметил, что в мире есть страны, которым хотелось бы сохранять эскалацию напряжения.

"Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу", – подчеркнул Гашпар.

Он также счел, что наибольшую заинтересованность в эскалации поддерживают Франция и Великобритания. В то же время меньшие страны ЕС осознают, что отправка военных на Украину привела бы к новому крупному конфликту на территории Европы.

Вместе с тем к настоящему моменту европейские страны утратили экономическую конкурентоспособность, подчеркнул парламентарий. Он пояснил, что к этому привели санкции, действующие против России.

"Сегодня работающие в Европе фабрики функционируют неконкурентоспособно. Полагаю, что этот процесс остановится, и в Европе возобладает здравый смысл", – резюмировал Гашпар.

В начале апреля в Киеве состоялось обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. В нем приняли участие начальники генштабов Британии, Франции и Украины. Стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя данную встречу, заявила, что Великобритания и Франция разрабатывают условия военной интервенции в Одессу.

