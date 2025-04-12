Глава дипломатии ЕС Каллас признала провал переговоров "коалиции желающих" по Украине

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Прошедшая встреча "коалиции желающих" по Украине не принесла никаких результатов. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас.

По ее словам, переговоры не привели ни к какой стратегии реализации мирного урегулирования, поскольку страны "коалиции" придерживаются разных точек зрения по этому вопросу. Вместе с тем она добавила, что обсуждения все еще продолжаются.

Ранее в Киеве прошло обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. В нем приняли участие начальники генштабов Британии, Франции и Украины. Стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя данную встречу в Киеве, заявила, что Великобритания и Франция разрабатывают условия военной интервенции в Одессу. Она также назвала "мемом" идею создания "коалиции желающих".