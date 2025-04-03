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03 апреля, 13:01

Политика

Глава Финляндии Стубб заявил, что "коалиция желающих" по Украине хочет диалога с Путиным

Фото: 123RF/hodim

"Коалиция желающих" по Украине считает, что хотя бы один из европейских лидеров должен провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом Reuters заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Он уточнил, что вести диалог должен лидер либо Франции, либо Великобритании.

Ранее финский президент призвал граждан своей страны морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, первый шаг будет зависеть от завершения конфликта на Украине и достижения договоренностей. Однако, как подчеркнул Стубб, в настоящее время невозможно сказать, когда именно это может произойти.

На фоне этого заявления местные СМИ предположили, что Финляндия может открыть границу с Россией не ранее конца 2025 года. Журналисты отмечают, что открытие границы будет происходить поэтапно. Сначала могут возобновиться грузоперевозки, а затем – свободное передвижение дипломатов. При этом передвижение туристов затронут в последнюю очередь.

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