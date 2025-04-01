Ilta-Sanomat: Финляндия может открыть границу с Россией не ранее конца 2025 года

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Финляндия может открыть границу с Россией не ранее конца 2025 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

По данным ее источников, если ЕС наладит отношения с Москвой, то финский кабмин может начать вопрос о переговорах по открытию восточной границы с РФ.

Журналисты отмечают, что открытие границы будет происходить поэтапно. Сначала могут возобновиться грузоперевозки, а затем – свободное передвижение дипломатов. При этом передвижение туристов затронут в последнюю очередь.

В материале указано, что Финляндия "мысленно" готовится к процессу открытия границы, однако на официальном уровне пока таких обсуждений не было.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Граница между странами в настоящий момент закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финнам необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.

По его словам, первый шаг в этом процессе откроется на политическом уровне и будет зависеть от того, как завершится конфликт на Украине и будут ли достигнуты договоренности о восстановлении отношений.

