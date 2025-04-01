Песков ответил Стуббу на слова об отношениях Финляндии и России

Фото: kremlin.ru

Россия никогда не являлась инициатором ухудшения взаимоотношений с соседними странами, в том числе с Финляндией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона всегда выступала за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, основанных на уважении. Песков привел в качестве примера слова Владимира Путина, который говорил про открытость России к восстановлению диалога с теми, кто этого хочет.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия, Финляндия и Швеция ранее вели взаимовыгодное сотрудничество. Он отметил, что финские, шведские и российские компании получали дивиденды от взаимовыгодного партнерства. Однако, по словам Пескова, эти государства сами свели отношения с российской стороной к нулю.

"Это, к сожалению, печальное состояние наших отношений, которое мы наблюдаем сейчас", – указал представитель Кремля, добавив, что сейчас и Финляндия, и Швеция размещают на территории своих стран военную инфраструктуру НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, изначально это будет происходить на политическом уровне. Однако он уточнил, что возобновление диалога будет зависеть от того, как завершится конфликт на Украине. Сейчас невозможно сказать, когда именно это может произойти, добавил Стубб.

При этом Финляндия пока не планирует открывать границу с Россией, о чем сообщал премьер-министр страны Петтери Орпо. Он объяснял это тем, что Россия якобы может пропустить людей без действительных проездных документов.

Более того, в парламент Финляндии был внесен законопроект об ограничении сделок с недвижимостью для россиян. Как пояснил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, эта мера затронет тех, кто, с позиции финских властей, "участвует в агрессивных войнах и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии".

